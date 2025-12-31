TerrorismoPiantedosi | oltre 200 espulsi

Il ministro Piantedosi ha annunciato che, grazie all’azione di forze di polizia e agenzie di intelligence, sono stati espulsi oltre 200 soggetti considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato dall’inizio della legislatura. Questa misura evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto al terrorismo e alla minaccia alla sicurezza nazionale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.