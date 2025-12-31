TerrorismoPiantedosi | oltre 200 espulsi
Il ministro Piantedosi ha annunciato che, grazie all’azione di forze di polizia e agenzie di intelligence, sono stati espulsi oltre 200 soggetti considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato dall’inizio della legislatura. Questa misura evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto al terrorismo e alla minaccia alla sicurezza nazionale.
16.55 "Grazie al lavoro delle nostre forze di polizia e delle agenzie di intelligence, dall'inizio della legislatura sono stati individuati ed espulsi oltre 200 soggetti pericolosi per la sicurezza dello Stato". Così il ministro dll'Interno, Piantedosi. Il contrasto alla minaccia terroristica resta "un'attività spesso meno visibile ma fondamentale", sottolinea in un videomessaggio su X. E sull'immigrazione irregolare: "Aumentati i rimpatri, quasi 7mila quest'anno".Sui delitti: nei primi 10 mesi in calo del 3,5%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
