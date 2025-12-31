Terrorismo Hannoun sarà trasferito in un carcere ad alta sicurezza probabile destinazione Ferrara

Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione palestinesi in Italia, sarà trasferito in un carcere ad alta sicurezza, probabilmente a Ferrara. Sono stati depositati 10 terabytes di atti di inchiesta e si stanno svolgendo interrogatori di garanzia per gli arrestati. Hannoun, difeso, ha dichiarato di non aver mai finanziato Hamas. La vicenda riguarda l'indagine su presunti legami con attività terroristiche.

Interrogatori di garanzia per tutti gli arrestati, depositati 10 terabytes di atti di inchiesta. L'indagato al giudice dichiara: "Non ho mai finanziato Hamas" Sarà trasferito Mohammad Hannoun, il presidente dell’associazione palestinesi in Italia, accusato di essere membro della cellula itali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Terrorismo, Hannoun sarà trasferito in un carcere ad alta sicurezza, probabile destinazione Ferrara Leggi anche: Terrorismo: Hannoun sarà interrogato domani in carcere. I legali: “Può tracciare tutti i finanziamenti” Leggi anche: Dalle piazze al carcere per terrorismo: chi è l'architetto Mohammad Hannoun La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fondi a Hamas: Hannoun presto trasferito in carcere con sezione antiterrorismo, dalle carte nuove rivelazioni - Accusato di essere capo della presunta cellula italiana di Hamas e di averne finanziato le attività con oltre 7 milioni attraverso associazioni benefiche ... telenord.it

Terrorismo islamico, Pro Pal Hannoun sarà trasferito in carcere di alta sicurezza - Il 63enne Pro Pal Mohammad Hannoun, da anni abitante a Genova, accusato di essere a capo della cellula italiana di Hamas e che avrebbe finanziato l’organizzazione terroristica islamica attraverso le ... ligurianotizie.it

Fondi ad Hamas, Hannoun sarà trasferito in carcere con sezione terrorismo - Sarà trasferito a breve Mohammad Hannoun, accusato di essere membro della cellula italiana di Hamas che avrebbe finanziato attraverso le associazioni benefiche da lui fondate e dirette con oltre 7 mil ... msn.com

Dal momento dell’arresto, l’altro giorno, Hannoun è stato preso e messo in isolamento nel carcere genovese di Marassi, che non è dotato di una sezione specifica destinata ai detenuti accusati di terrorismo o eversione - facebook.com facebook

#tagadala7 Benedetta Scuderi sul caso Hannoun: "Non bisogna confondere la giusta lotta contro il terrorismo illegale, che è corretto proceda per vie legali, con una lotta propagandistica contro l'attivismo per il popolo palestinese" x.com

