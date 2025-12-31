Terribile incidente ferroviario treni si scontrano nella famosa località turistica

Un grave incidente ferroviario si è verificato nella nota località turistica, coinvolgendo due treni e causando numerosi feriti. La collisione ha interrotto il normale flusso di traffico e ha richiesto l’intervento delle autorità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre i soccorsi sono al lavoro per assistere le persone coinvolte e chiarire la dinamica dell’accaduto.

La giornata che doveva trasformarsi in un'esperienza indimenticabile per centinaia di viaggiatori si è improvvisamente trasformata in tragedia. Due convogli carichi di turisti, diretti verso uno dei siti archeologici più celebri al mondo, si sono scontrati frontalmente lungo una linea ferroviaria immersa in un'area rurale e difficile da raggiungere. L'impatto è stato violento, tanto da lasciare sul terreno lamiere contorte, vetri infranti e passeggeri sotto choc, costretti ad attendere i soccorsi tra la vegetazione e i bagagli sparsi. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, a perdere la vita è stato un ferroviere di 61 anni, mentre il bilancio dei feriti è salito rapidamente ad almeno una trentina di persone, tra cittadini locali e stranieri.

Incidente ferroviario per una squadra di operai: 31enne trasportato in elicottero all'ospedale. Indaga la Polfer - Il più grave, un 31enne, è stato trasferito in elicottero all'ospedale. ildolomiti.it

Italia, terribile incidente ferroviario: tragedia davanti a tutti! - Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 22 dicembre, lungo la linea ferroviaria del Brennero, all’altezza del comune ... thesocialpost.it

Incidente ferroviario a Treviso: treno investe furgone abbandonato sui binari

E' morto colpito da un grosso masso. Il terribile incidente sul lavoro in Val Sarentino. - facebook.com facebook

