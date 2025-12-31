Terni raccolta fondi per aiutare la famiglia del piccolo Gian Luca | Un contributo per potergli stare accanto

In occasione della difficile battaglia di Gian Luca contro un tumore, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe dalla sua famiglia. L’obiettivo è raccogliere contributi per sostenere il bambino e permettergli di ricevere le cure necessarie. Ogni donazione può fare la differenza e offrire un supporto concreto alla famiglia in questo momento delicato.

"Aiutiamo Gian Luca, un aiuto può cambiare una vita". Una raccolta fondi è stata lanciata sulla piattaforma Gofundme dalla famiglia del piccolo, che sta lottando per sconfiggere un tumore. Il papà Gian Marcos ha spiegato nella descrizione le motivazioni che lo hanno portato ad attivarsi, poiché.

