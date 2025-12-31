Il Comune di Teramo ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso di petardi e fuochi artificiali fino all’Epifania, al fine di garantire la sicurezza pubblica, proteggere le persone fragili e tutelare gli animali durante le festività. La misura, già adottata in passato, mira a prevenire incidenti e disagio, mantenendo un clima di rispetto e attenzione per tutta la comunità.

Teramo - Stop a petardi e fuochi artificiali su tutto il territorio comunale: il provvedimento tutela sicurezza pubblica, persone fragili e animali durante festività e celebrazioni Anche per le festività di fine anno il Comune di Teramo conferma il divieto di utilizzo dei botti. Con una ordinanza sindacale, l’amministrazione ha disposto lo stop a petardi, razzi e fuochi artificiali, compresi quelli di libera vendita, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno. Il provvedimento entrerà in vigore da mezzogiorno di domani e resterà valido fino alla mezzanotte del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, estendendosi all’intero territorio comunale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Teramo dice no ai botti: ordinanza del sindaco fino all’Epifania inclusa

A Teramo il sindaco vieta i botti da Capodanno all'Epifania; Natale in carcere 2025. Radicali al Castrogno di Teramo.; Martinsicuro, maxi sequestro di botti illegali: oltre 240 kg di materiale pirotecnico fuori legge.

