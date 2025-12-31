Tenta di uccidere la ex fidanzata | lei a terra in fin di vita mentre lui sporco di sangue chiacchiera con l' amico
Un uomo ha tentato di uccidere la sua ex fidanzata durante una lite, lasciandola a terra in fin di vita. Mentre i soccorsi intervenivano, lui era in compagnia di un amico, sporco di sangue e senza mostrare segni di pentimento. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nel quartiere e avviato le indagini delle autorità per chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto.
Ha provato a uccidere la sua ex fidanzata dopo una lite tanto furibonda da costringere i vicini a chiamare la polizia. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato una donna, apparsa in gravissime. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Siracusa, accoltella la ex che esce dal lavoro: lei in fin di vita, lui arrestato
Leggi anche: Vomero, coppia di anziani investita mentre attraversa sulle strisce: lui in fin di vita
10yr betrayal! Found her love letter to him. I'm a stand-in? I took back my billions!
Follia in ospedale: un uomo ha tentato di uccidere il compagno di stanza, paziente fragile e anziano. Salvo per un soffio - facebook.com facebook
Roma: tenta di uccidere il vicino di letto in ospedale, arrestato 43enne x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.