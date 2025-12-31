Tenta di uccidere la ex fidanzata | lei a terra in fin di vita mentre lui sporco di sangue chiacchiera con l' amico

Un uomo ha tentato di uccidere la sua ex fidanzata durante una lite, lasciandola a terra in fin di vita. Mentre i soccorsi intervenivano, lui era in compagnia di un amico, sporco di sangue e senza mostrare segni di pentimento. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nel quartiere e avviato le indagini delle autorità per chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.