Teatro Tenda riscaldamento in tilt Haber e Veronesi con la coperta Esplode la protesta del pubblico

Durante uno spettacolo al Teatro Tenda, il riscaldamento ha smesso di funzionare, lasciando il pubblico senza comfort. Haber e Veronesi, con una coperta, hanno cercato di affrontare la situazione, ma la protesta degli spettatori è esplosa. Un'imprevista sensazione di freddo ha attraversato la sala, creando un’atmosfera insolita e inaspettata, che ha trasformato l’evento in un episodio di disagio collettivo.

Una lama gelata taglia attraversa il palcoscenico e "abbraccia" la platea. Un brivido, anzi tanti brividi, corrono lungo la schiena degli spettatori che non avrebbero mai immaginato di assistere ad uno spettacolo ricorrendo al plaid custodito nel portabagagli dell’auto. E nemmeno di vedere due artisti del calibro di Alessandro Haber e Giovanni Veronesi, tremare sul palcoscenico. Tutta colpa dell’impianto di riscaldamento che poco prima del "su il sipario", è andato in tilt. E così se fuori la temperatura segnava un grado, proprio alle soglie di San Silvestro, dentro il teatro l’asticella sarà scesa pure sotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Tenda, riscaldamento in tilt. Haber e Veronesi con la coperta. Esplode la protesta del pubblico Leggi anche: Veronesi-Haber. Maledetti amici al teatro Tenda Leggi anche: Teatro Tenda senza riscaldamento, lo spettacolo di Haber al gelo e la rabbia degli spettatori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Teatro Tenda, riscaldamento in tilt. Haber e Veronesi con la coperta. Esplode la protesta del pubblico. Teatro Tenda, riscaldamento in tilt. Haber e Veronesi con la coperta. Esplode la protesta del pubblico - La beffa prima dello spettacolo dei due artisti che non mollano: dalla platea gli lanciano plaid. lanazione.it

Spettacolo al freddo al teatro Tenda di Arezzo, la replica degli organizzatori: "Attori e pubblico avvertiti" - “Maledetti amici”, ma anche “ maledetto riscaldamento ” che lascia pubblico e attori al freddo al Teatro Tenda durante lo spettacolo, appunto, “Maledetti Amici” di e con Alessandro Haber e Giovanni ... corrierediarezzo.it

Teatro Tenda senza riscaldamento; lo spettacolo di Giovanni Veronesi e Alessandro Haber, in scena con "Maledetti Amici", è andato in scena in un clima gelido. Fioccano le lamentele. Ecco come risponde la Fondazione Guido D'Arezzo, promotore dell'evento - facebook.com facebook

Il regista, attore e sceneggiatore sarà lunedì al teatro Tenda con Haber e il suo spettacolo che riprende la trasmissione tv tra ricordi e musica x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.