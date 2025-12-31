Teatro Marrucino Marsilio risponde al Comune | Nessun taglio fondi confermati per il 2026 Basta polemiche

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha confermato che i fondi destinati al Teatro Marrucino rimangono invariati anche per il 2026, rispondendo alle recenti polemiche e alle preoccupazioni del Comune di Chieti. La comunicazione mira a chiarire la posizione della Regione e a rassicurare sulla continuità del finanziamento, evitando inutili tensioni e sottolineando l’impegno a sostenere il teatro e la cultura locale.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una nota al sindaco di Chieti Diego Ferrara e al presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, in risposta alla lettera inviata il 24 dicembre scorso in merito al presunto azzeramento del contributo straordinario al Teatro Marrucino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Teatro Marrucino, Di Biase (Fdi): "Nessun pericolo, i fondi saranno reintegrati in Consiglio regionale" Leggi anche: Teatro Marrucino, il Pd denuncia: "Fondi in drammatico calo nella finanziaria 2026" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Teatro Marrucino, Marsilio risponde al Comune: Nessun taglio, fondi confermati per il 2026. Basta polemiche; Teatro Marrucino, Ferrara e Febo: “Soddisfazione per il ripristino del contributo straordinario, grazie a chi ha votato”. TEATRO MARRUCINO: MARSILIO, “NESSUN DISIMPEGNO REGIONE, POLEMICHE DANNOSE E STRUMENTALI” - Così il presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha risposto con una lettera al sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che nei giorni scorsi ha lamentato un drastico taglio dei fondi regionali a ... abruzzoweb.it Teatro Marrucino, il Pd denuncia: "Fondi in drammatico calo nella finanziaria 2026" - Secondo i dati riportati dal Pd, lo stanziamento previsto per il Marrucino passerebbe dai 204 mila euro del 2025 a soli 13 mila euro nel 2026. chietitoday.it

Quaglieri, la Regione onorerà l'impegno sul teatro Marrucino - "Regione Abruzzo onorerà impegno per il Teatro Marrucino anche nel 2026": lo annuncia l'assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri che ha definito l'iniziativa del Pd di questa mattina dinanzi a ... ansa.it

