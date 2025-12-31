Te Deum in Cattedrale l' Arcivescovo | Se siamo figli di Dio il futuro non è una minaccia ma una promessa
Toccanti, le parole dell'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, in occasione del "Te Deum", durante la celebrazione tenuta oggi pomeriggio, 31 dicembre 2025, presso la Cattedrale di Salerno. Soffermandosi su “un anno fatto di giorni luminosi e di giorni difficili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: “Te Deum” di fine anno e appello alla pace con l’Arcivescovo Zuppi
Leggi anche: Te Deum e Veni Creator in cattedrale, la Chiesa umbra celebra la fine e l'inizio del nuovo anno
Le celebrazioni natalizie in Cattedrale presiedute dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca; Domenica la Messa di chiusura dell'anno giubilare in Cattedrale. Sospese tutte le altre Messe vespertine in città; Dalla stazione alla cattedrale. Le messe di Zuppi per Natale. E si celebra la fine del Giubileo; Verso la chiusura del Giubileo, tutte le celebrazioni con l’arcivescovo Lauro.
L’arcivescovo Caiazzo al Te Deum: “Il nostro grazie perché il volto di Dio possa essere visto sui nostri volti” - “La conclusione dell’anno la chiamiamo il Te Deum, il ringraziamento a Dio – ha detto il vescovo all’omelia - corrierecesenate.it
“Te Deum” di fine anno e appello alla pace con l’Arcivescovo Zuppi - Martedì 30 dicembre alle 18 in Piazza XX Settembre nel Comune di Castel San Pietro Terme l’Arcivescovo Card. bolognatoday.it
Te Deum, stasera nel Duomo di Lecce con l’arcivescovo - L’inno del Te Deum è uno dei più antichi inni di ringraziamento della Chiesa, che nel rito romano viene tradizionalmente cantato la sera del 31 dicembre, durante i primi Vespri della solennità di ... leccesette.it
In Cattedrale la celebrazione della Messa presieduta dal Vescovo con il Te Deum di ringraziamento - facebook.com facebook
#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Te Deum, in Cattedrale a Caserta il tradizionale appuntamento x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.