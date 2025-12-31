Taylor Swift in versione intelligenza artificiale scala le classifiche in Brasile

Il mercato discografico brasiliano si trova ad affrontare un fenomeno inaspettato: la presenza di Taylor Swift in versione generata dall'intelligenza artificiale. Questo fenomeno sta suscitando attenzione e riflessioni sul ruolo della tecnologia nella musica, evidenziando come l’innovazione possa influenzare le classifiche e le dinamiche del settore. Un’interessante evoluzione che mette in luce le sfide e le opportunità del panorama musicale contemporaneo.

Il mercato discografico brasiliano si trova a fronteggiare un paradosso digitale che vede protagonista, suo malgrado, Taylor Swift. L'ultimo singolo "The Fate of Ophelia" è arrivato ai vertici delle classifiche di ascolto anche attraverso diverse varianti caricate sulla piattaforma Spotify. Una versione alternativa della traccia, frutto di una sofisticata manipolazione tramite intelligenza artificiale.

