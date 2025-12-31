Tatiana Schlossberg nipote di Kennedy è morta 35 anni
Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy, è deceduta all'età di 35 anni. La giornalista era nota per il suo impegno nel settore ambientale e non aveva mai fatto affidamento sul prestigio della sua famiglia per la sua carriera. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del giornalismo e della tutela ambientale.
Tatiana Schlossberg, grandchild of late President John F. Kennedy, dead at 35
Nuovo doloroso lutto per i Kennedy, colpiti da quella che è stata definita una 'maledizione'. Tatiana Schlossberg, figlia 35enne di Caroline, nipote di Jfk, è morta. A maggio, dopo la nascita della sua secondogenita, la diagnosi di una grave forma di leucemia x.com
