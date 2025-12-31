Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy, è deceduta all'età di 35 anni. La giornalista era nota per il suo impegno nel settore ambientale e non aveva mai fatto affidamento sul prestigio della sua famiglia per la sua carriera. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del giornalismo e della tutela ambientale.

E' scomparsa a 35 anni Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy. La giornalista si dedicava all'ambiente e non ha mai "sfruttato" il cognome della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy, è morta 35 anni

Leggi anche: Morta la nipote di Jfk. Tatiana Schlossberg aveva 35 anni. Continua la “maledizione dei Kennedy”

Leggi anche: Morta a 35 anni Tatiana Schlossberg, la nipote di John F. Kennedy era affetta da una rara forma di leucemia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Usa, è morta a 35 anni la nipote di Jfk Tatiana Schlossberg: era affetta da leucemia; Continua la maledizione dei Kennedy: è morta Tatiana Schlossberg, nipote di Jfk. Aveva 35 anni; La «maledizione» dei Kennedy: è morta Tatiana Schlossberg, la nipote di Jfk aveva 35 anni; È morta Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote di JFK.

Tragedia nella famiglia Kennedy: Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, morta a 35 anni - Morta Tatiana Schlossberg, la giornalista e scrittrice nipote dell’ex presidente Kennedy, stroncata da una rara leucemia a 35 anni. notizie.it