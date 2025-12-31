Tatiana Schlossberg nipote di Kennedy è morta 35 anni

Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy, è deceduta all'età di 35 anni. La giornalista era nota per il suo impegno nel settore ambientale e non aveva mai fatto affidamento sul prestigio della sua famiglia per la sua carriera. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del giornalismo e della tutela ambientale.

E' scomparsa a 35 anni Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy. La giornalista si dedicava all'ambiente e non ha mai "sfruttato" il cognome della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

