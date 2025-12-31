Tatiana Schlossberg morta a 35 anni | era giornalista e nipote di JFK
Tatiana Schlossberg, giornalista e attivista ambientalista, è venuta a mancare all’età di 35 anni. Nipote di John F. Kennedy, ha dedicato la sua carriera alla sensibilizzazione sui temi ambientali e alla divulgazione di informazioni di interesse pubblico. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del giornalismo e della tutela ambientale.
Tatiana Schlossberg, giornalista ambientalista e nipote del presidente John F. Kennedy, è morta all’età di 35 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. “La nostra amata Tatiana ci ha lasciati questa mattina. Rimarrà per sempre nei nostri cuori”, ha dichiarato la famiglia in un comunicato pubblicato sui social media dalla John F. Kennedy Presidential Library and Museum. La morte di Schlossberg arriva un mese dopo che la giornalista aveva annunciato di essere affetta da leucemia terminale in un saggio pubblicato sul New Yorker. Schlossberg aveva raccontato che i medici le avevano diagnosticato il cancro poco dopo la nascita di sua figlia, avvenuta nel maggio del 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it
