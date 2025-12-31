Tante possibilità nei supermercati

Il settore della grande distribuzione in Toscana rimane un’importante fonte di opportunità lavorative. I supermercati sono alla ricerca di candidati con e senza esperienza, offrendo possibilità di inserimento per diversi profili professionali. Questa dinamica riflette la stabilità e la crescita del settore, che continua a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca un’occupazione nel territorio.

Il settore della grande distribuzione continua a offrire opportunità di lavoro anche in Toscana, con ricerche rivolte sia a profili senza esperienza sia a candidati con competenze specifiche. Tra le aziende più attive c'è Esselunga, che ha aperto diverse selezioni per diplomati da inserire nei propri punti vendita. In Toscana è aperta, ad esempio, una posizione come addetto alla sorveglianza nell'area di Prato. L'azienda offre un contratto full time inizialmente a tempo determinato di 12 mesi, con concrete possibilità di stabilizzazione, formazione sul campo, turni programmati con anticipo e una serie di benefit, tra cui convenzioni per la pausa pranzo e accesso a piattaforme di scontistica.

