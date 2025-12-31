Taiwan Xi | ‘la riunificazione della nostra madrepatria è inarrestabile’

Nel suo messaggio di Capodanno 2026, Xi Jinping ha affermato che la riunificazione di Taiwan con la madrepatria è inesorabile. La dichiarazione, riportata dall'agenzia Xinhua, riflette la posizione ufficiale della Cina riguardo alla questione taiwanese. Questo intervento si inserisce nel più ampio contesto delle tensioni politiche e geopolitiche tra i due territori, sottolineando l'importanza strategica e simbolica di questa vicenda per Pechino.

Taiwan, Pechino completa con successo le maxi esercitazioni militari. Xi Jinping rilancia: "La riunificazione è inarrestabile" - Dopo giorni di manovre militari attorno all’isola, Xi sfida le critiche internazionali e ribadisce la linea dura ... affaritaliani.it

Forza e destino. Xi serra le briglie di Taiwan, "la riunificazione è inevitabile" - Mentre sul fronte americano non mancano le ambiguità sul sostegno all'isola ... huffingtonpost.it

Forza e destino. Xi serra le briglie di Taiwan, "la riunificazione è inevitabile" (di M. Lupis) x.com

"La riunificazione della nostra madrepatria è inarrestabile". Così Xi rivolgendosi alla nazione poco dopo l'annuncio da parte dell'esercito di Pechino della fine delle esercitazioni militari intorno a Taiwan #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/31 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.