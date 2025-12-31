Taiwan le navi cinesi si allontanano ma resta l’allerta massima Conclusa la simulazione di blocco totale dell’isola

Le navi militari cinesi si stanno allontanando da Taiwan dopo la conclusione di una simulazione di blocco totale dell’isola. Sebbene molte unità abbiano lasciato la zona, alcune rimangono ancora oltre la linea delle 24 miglia nautiche. L’allerta massima resta in vigore, evidenziando la persistente tensione nella regione. La situazione continua a monitorare attentamente gli sviluppi e le risposte internazionali.

“Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche”. A dichiararlo è stato il vicedirettore generale della guardia costiera taiwanese, Hsieh Ching-chin, dopo giorni di tensione per le esercitazioni militari della Cina nelle acque e nello spazio aereo intorno a Taiwan. Nelle ultime 24 ore, il Ministero della Difesa ha rilevato la presenza di ben 77 aerei militari e 25 imbarcazioni cinesi nell’area. Il 29 dicembre, Pechino aveva avviato la “ Justice Mission 2025 “, una manovra di esercitazioni scattata dopo l’annuncio degli Usa di un pacchetto da oltre 11 miliardi di dollari di aiuti militari a favore dell’isola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Taiwan, le navi cinesi si allontanano ma resta l’allerta massima. Conclusa la simulazione di blocco totale dell’isola Leggi anche: Taiwan, navi cinesi si ritirano dall’isola: rimane l’allerta Leggi anche: Cina-Taiwan, esercitazioni militari con fuoco vero: Pechino simula il blocco dell’isola Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Taiwan resta in massima allerta mentre le navi cinesi si allontanano dopo le maxi esercitazioni. Taiwan, le navi cinesi si allontanano ma resta l’allerta massima. Conclusa la simulazione di blocco totale dell’isola - “Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche”. ilfattoquotidiano.it

Taiwan, dopo le manovre di questi giorni le navi cinese cominciano a ritirarsi - L'operazione militare aveva suscitato forti preoccupazioni , in particolare in Giappone ... msn.com

Taiwan, navi cinesi si ritirano dall’isola: rimane l’allerta - Taiwan è rimasta in stato di massima allerta dopo le imponenti esercitazioni militari organizzate dalla Cina attorno all'isola e sta mantenendo attivo il suo ... msn.com

Taipei: 'Le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan'. La preoccupazione di Tokyo per le esercitazioni militari di Pechino #ANSA x.com

Radio1 Rai. . #Taiwan Seconda giornata di estese esercitazioni militari dell'esercito cinese: simulato un blocco navale, lanciati razzi. Taipei: rilevati 130 aerei e 22 navi militari in 24 ore, ma il presidente Lai dichiara: "Non vogliamo intensificare il conflitto con - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.