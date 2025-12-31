A novembre, le tensioni tra Giappone e Cina sono aumentate a causa di dichiarazioni del primo ministro Sanae Takaichi. La crisi diplomatica riflette le preoccupazioni di Tokyo riguardo alle azioni di Pechino nel contesto della crescente instabilità nella regione, in particolare riguardo alla situazione a Taiwan. Questo confronto evidenzia le dinamiche geopolitiche che coinvolgono le principali potenze asiatiche e il loro impatto sulla stabilità regionale.

All'inizio di novembre si è aperta una crisi diplomatica tra il Giappone e la Repubblica popolare cinese (Rpc) per via di alcune dichiarazioni del primo ministro nipponico Sanae Takaichi. La premier giapponese ha sostanzialmente riferito che Tokyo potrebbe rispondere militarmente nel caso in cui Pechino decidesse di attaccare Taiwan. Queste dichiarazioni hanno provocato le ire della Rpc che si è lanciata in una serrata campagna di propaganda anti giapponese sui social network. Inizialmente questa propaganda mirava a sottolineare un presunto ritorno del militarismo in Giappone anche con evidenti distorsioni della realtà come l'affermazione secondo cui la bandiera del Sol Levante attualmente in uso nella Marina militare di Tokyo fosse un chiaro segno in tal senso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

