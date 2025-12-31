Taiwan e Somaliland | un’alleanza che sfida le pressioni geopolitiche

Taiwan e Somaliland sono due entità politiche che, per motivi diversi, non sono riconosciute dalla maggior parte della comunità internazionale e non fanno parte delle Nazioni Unite. La loro collaborazione rappresenta un esempio di come alleanze informali possano sfidare le pressioni geopolitiche e sottolineare le complessità del riconoscimento internazionale in ambito globale.

Taiwan e Somaliland sono entità politiche e governi che, per ragioni molto diverse, non sono riconosciute dalla comunità internazionale, se non da uno sparuto numero di Stati, e che non fanno parte delle Nazioni Unite (nel caso di Taiwan non più ). Uno status che non ha impedito la stipula di una serie di accordi e intese, mossi dalla comune volontà di fare “squadra” per rafforzare la propria sicurezza e ampliare il proprio raggio di azione. Le due nazioni de facto indipendenti hanno formalizzato le loro relazioni nel 2020, quando nelle rispettive capitali – Taipei e Hargheisa – furono inaugurati gli uffici di rappresentanza, in pratica delle sedi diplomatiche, aprendo la strada alla cooperazione in diversi settori, dalla sicurezza marittima, alla tecnologia e alla difesa, culminata nell’accordo di collaborazione tra le due guardie costiere, che contempla scambio di intelligence, formazione e addestramento congiunti, trasferimento di tecnologie e cooperazione in un raggio di oltre ottocento chilometri dalla costa africana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Taiwan: firmato un accordo di cooperazione con la Guardia costiera del Somaliland - Durante un colloquio con il ministro degli Esteri del Somaliland, Abdirahman Dahir Adam, in visita a ... agenzianova.com

Taiwan: delegazione del Somaliland in visita a Taipei per cercare investimenti nel settore della pesca - Una delegazione dell'autoproclamata Repubblica del Somaliland guidata dal ministro della Pesca e dello sviluppo costiero del Somaliland, Rabi Sharif Abdi ... agenzianova.com

