Nel discorso di fine anno a Pechino, Xi Jinping ha ribadito l’intenzione della Cina di portare avanti la riunificazione con Taiwan, definendola un processo “inarrestabile”. La posizione di Pechino si inserisce in un contesto di crescente tensione, con la Cina che intensifica le sue azioni e retoriche nei confronti dell’isola, considerata parte integrante del suo territorio.

Nel suo discorso di fine anno a Pechino, il leader cinese Xi Jinping ha riaffermato che la riunificazione tra Cina e Taiwan è un processo “inarrestabile”. Non una frase rituale: arriva il giorno dopo la conclusione delle più intense esercitazioni militari cinesi attorno all’isola dell’ultimo anno, un segnale calibrato più per Washington che per Taipei. Le manovre, battezzate “ Justice Mission 2025 ”, hanno simulato un blocco navale dei principali porti taiwanesi. Il People’s Liberation Army ha impiegato marina, aeronautica, forze missilistiche e guardia costiera, con almeno 89 aerei coinvolti: un livello di pressione superiore alle esercitazioni precedenti e più vicino, fisicamente e politicamente, alla linea rossa di Taipei. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Taiwan come destino. Xi alza il tono, Pechino stringe il cerchio

Leggi anche: Pechino, la falce sui generali: 9 espulsi per corruzione. Il «segnale» su Taiwan e quello (negativo) sul presidente Xi

Leggi anche: Mosca stringe con Pechino, Trump corteggia Xi: la nuova guerra fredda a tre potenze

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Taiwan come destino. Xi alza il tono, Pechino stringe il cerchio - Nel suo discorso di fine anno a Pechino, il leader cinese Xi Jinping ha riaffermato che la riunificazione tra Cina e Taiwan è un processo “inarrestabile”. formiche.net