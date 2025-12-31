Tagliate 23 scuole in Campania protesta Cgil contro il dimensionamento | ecco i comuni che rischiano

In Campania, il piano di dimensionamento scolastico 2026-27 prevede la chiusura di 23 istituti scolastici. La protesta delle organizzazioni sindacali, come Cgil e Flc, si concentra sulla tutela dell’offerta educativa nei comuni interessati. In una lettera indirizzata a Fico, le sigle sindacali esprimono la propria preoccupazione e chiedono di rivedere le decisioni in favore delle comunità locali e del diritto allo studio.

