Tadej Pogacar più forte di Alcaraz e Duplantis | è lui il Campione dei Campioni per il 2025

Tadej Pogacar si è aggiudicato il titolo di Campione dei Campioni 2025, superando atleti come Armand Duplantis e Carlos Alcaraz. La sua vittoria sottolinea il suo impegno e la sua costanza nel raggiungere risultati di alto livello. Pogacar ha dichiarato di essere onorato di far parte di questa lista, con l’obiettivo di continuare a migliorarsi. Un riconoscimento che evidenzia la sua determinazione e il suo ruolo di protagonista nello sport.

E' stato Tadej Pogacar a conquistare il titolo di Campione dei Campioni per il 2025 dove ha messo in fila fenomeni come Armand Duplantis e Carlos Alcaraz che hanno completato il podio: "Onorato di essere in questa prestigiosa lista, ma l'obiettivo è migliorarsi ancora".

Tadej Pogacar si avvicina al ciclocross L’UCI lo chiama all’appello, il Superprestige lo invita, ma la squadra… - x.com

Qualcuno ha detto che il meglio di Tadej Pogacar deve ancora venire, ma cos’altro deve fare per impressionarci una volta per tutte Lui stesso ha detto: «Non ho niente da vincere o da perdere. Potrei ritirarmi in qualsiasi momento ed essere comunque felice» - facebook.com facebook

