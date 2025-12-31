Sydney ha appena illuminato la sua baia con uno spettacolo di fuochi d' artificio mozzafiato Ma ha anche ricordato le vittime di Bondi Beach

Sydney ha celebrato l’arrivo del 2026 con uno spettacolo di fuochi d’artificio sulla baia, offrendo uno spettacolo visivo suggestivo. L’evento ha anche rappresentato un momento di riflessione, ricordando le vittime di Bondi Beach. L’Australia si prepara così a un nuovo anno, unendo festeggiamenti e memoria in un’occasione di comunione collettiva.

L 'Australia saluta il Capodanno 2026 con uno spettacolo che ha illuminato il cielo di Sydney, tingendo la baia di mille colori. Mentre il mondo attende ancora lo scoccare della mezzanotte, dall'altra parte del pianeta i fuochi d'artificio sull'Opera House hanno dato ufficialmente il via ai festeggiamenti globali. Ma quello di quest'anno non è stato solo un momento di festa. Poco prima del grande show pirotecnico per il Capodanno, Sydney si è raccolta in un toccante minuto di silenzio: un omaggio condiviso per commemorare le vittime del tragico attentato dello scorso 14 dicembre a Bondi Beach. Un passaggio silenzioso tra memoria e speranza, prima che la luce dei fuochi tornasse a risplendere sul porto più famoso del mondo.

