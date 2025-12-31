Svolta per i pensionati frontalieri Colombo | Accolto il mio Odg

La recente svolta per i pensionati frontalieri segna un passo importante nel rispetto degli accordi internazionali e nella giustizia fiscale. Colombo ha annunciato di aver ottenuto l’accoglimento della propria richiesta, sottolineando l’impegno a proseguire questa battaglia fino alla risoluzione completa delle problematiche. Una questione che coinvolge direttamente tanti cittadini e richiede attenzione e continuità nelle azioni istituzionali.

"È una battaglia di giustizia fiscale e di rispetto degli accordi internazionali, che intendo portare avanti fino in fondo". Lo dice la deputata di Fratelli d'Italia, Beatriz Colombo, accogliendo con soddisfazione il parere favorevole del governo al suo ordine del giorno sui pensionati ex frontalieri sammarinesi. Un ordine del giorno presentato nell'ambito del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. "La Legge di Bilancio – dice Colombo – oltre a contenere importanti misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia, pari opportunità, fiscalità e sostegno ai redditi, rappresenta anche l'occasione per affrontare e correggere situazioni di evidente iniquità che colpiscono specifiche categorie di cittadini.

Svolta per i pensionati frontalieri: nel Bilancio accolto l’ordine del giorno contro la doppia tassazione - Un passo in avanti definito “storico” verso una maggiore equità fiscale per i pensionati frontalieri. sanmarinortv.sm

Pensionati frontalieri, passa l'ordine del giorno di Beatriz Colombo. "Verso lo stop alla doppia tassazione" - L'associazione Afis continuerà a vigilare affinché questo impegno si traduca, in tempi brevi, in un decreto attuativo o in una norma di legge ... riminitoday.it

