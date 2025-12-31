susy fuccillo torna sui social dopo la perdita del marito salvatore raciti

Susy Fuccillo torna sui social dopo aver perso il marito, Salvatore Raciti, scomparso nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2025 a soli 41 anni. La notizia ha colpito profondamente la famiglia e i suoi follower, che si uniscono nel rispetto e nella vicinanza in questo momento difficile. La sua presenza online rappresenta un gesto di condivisione e sostegno in un periodo di grande dolore.

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2025, Salvatore Raciti, marito di Susy Fuccillo e padre di tre figlie, è venuto a mancare all’età di 41 anni a causa di un malore improvviso. Nonostante il pronto intervento dei medici del pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi di Catania, Salvatore non ce l’ha fatta. Una famiglia unita dall’amore Susy Fuccillo e Salvatore Raciti erano sposati da 10 anni, dopo sei anni di fidanzamento. La coppia aveva tre figlie: Cristiana, Giordana e la piccola Costanza, nata pochi mesi fa. La ballerina di Amici 2007 aveva spesso condiviso momenti di famiglia sui social, mostrando il legame profondo con il marito e le figlie. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

