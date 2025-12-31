Supplenze ruoli concorsi ricostruzione carriera Tutte le scadenze di oggi 31 dicembre 2025

Oggi, 31 dicembre 2025, sono previste diverse scadenze per il settore scolastico, tra cui le supplenze, i ruoli e i concorsi per il personale docente. In questa guida troverai tutte le date e le informazioni utili per rispettare le scadenze di oggi, facilitando la gestione della tua carriera e delle pratiche amministrative.

