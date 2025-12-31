Supplenze da gennaio 2026 abilitati a dicembre rimangono in seconda fascia GPS ma hanno priorità negli interpelli

A partire da gennaio 2026, saranno disponibili supplenze per docenti abilitati a dicembre, che rimarranno in seconda fascia GPS ma avranno priorità negli interpelli. Nel corso del 2025/26, si sono conclusi numerosi percorsi abilitanti per il conseguimento di 30 e 60 CFU, contribuendo alla qualificazione del personale docente. Queste novità influiranno sulle modalità di assegnazione delle supplenze e sulla posizione degli insegnanti nelle graduatorie.

Supplenze docenti anno scolastico 202526: si sono conclusi a dicembre numerosi percorsi abilitanti per il conseguimento dei 30 0 60 CFU. I vantaggi sono sia immediati che futuri, ma al momento non è possibile cambiare fascia nelle GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

