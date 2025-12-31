Supermercati e centri commerciali | quali restano aperti il 1° gennaio
Il 1° gennaio molte attività commerciali rimangono chiuse, inclusi alcuni supermercati e centri commerciali. Tuttavia, alcune strutture potrebbero comunque essere aperte, offrendo servizi di prima necessità. È consigliabile verificare in anticipo gli orari specifici dei punti vendita nella propria zona, per organizzare al meglio la spesa di inizio anno.
L'Italia si prepara a stappare lo spumante per accogliere il 2026, ma molti consumatori dell'ultimo minuto si staranno forse chiedendo: dove fare la spesa domani? Ci saranno supermercati aperti? Imprese abbastanza ardua, perché il giorno di Capodanno molti centri commerciali saranno chiusi. Molti, non tutti. Esistono anche delle eccezioni: tutto dipende dalla gestione locale dei punti vendita. Chi ha necessità di fare acquisti proprio il primo di gennaio deve dunque informarsi bene prima di uscire di casa, perché il rischio è di fare un viaggio a vuoto. Vediamo cosa aspettarci dai grandi marchi noti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
