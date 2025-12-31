Supermercati aperti l’1 gennaio | info e orari

Scopri quali supermercati sono aperti l’1 gennaio 2026 e gli orari di apertura. Informazioni utili per programmare acquisti e evitare inconvenienti nel primo giorno dell’anno. Una guida semplice e chiara per affrontare con serenità il primo giorno del 2026, anche in caso di necessità dell’ultimo minuto.

Il primo giorno del 2026 rischia di trasformarsi in una corsa a ostacoli per chi si ridurrà agli acquisti dell’ultimo minuto. Giovedì 1° gennaio, complice la festività, la grande distribuzione organizzata si prepara infatti a un abbassamento generalizzato delle serrande, lasciando ben poche alternative a chi sperava di trovare il carrello ancora disponibile dopo la mezzanotte di Capodanno. >> “Ci avevo rinunciato e invece sta per arrivare”. Partito il conto alla rovescia per la coppia vip italiana: il fiocco rosa è a momenti Lo scenario che emerge è quello di un’Italia a macchia di leopardo, dove le aperture saranno rare, frammentate e quasi sempre legate a decisioni locali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Supermercati aperti il 25 e 26 dicembre: info e orari, dove fare la spesa a Natale e S. Stefano Leggi anche: Supermercati aperti 31 dicembre e 1 gennaio 2026: elenco dei negozi e orari Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Quali supermercati saranno aperti il 31 dicembre e l’1 gennaio? L’elenco completo. Supermercati aperti il 31 dicembre e l’1 gennaio 2026: orari e info utili - Capodanno si avvicina: ecco quali catene resteranno aperte per l’ultima (o la prima) spesa dell’anno. msn.com

Supermercati aperti l'1 gennaio 2026, dall'Aldi al Conad e l'Esselunga: gli orari e le chiusure per Capodanno - Il primo giorno del 2026 si annuncia complicato per chi dovrà fare acquisti all’ultimo minuto. msn.com

Supermercati aperti a Capodanno 2026/ Da San Silvestro all’1 gennaio: info e orari negozi, dove fare spesa - Supermercati aperti a Capodanno 2026, info dove fare spesa e orari: dal cenone di San Silvestro all'1 gennaio. ilsussidiario.net

Quali sono i principali supermercati aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio a Milano L’elenco completo dei punti vendita che resteranno aperti e quelli che chiuderanno: https://fanpa.ge/pROtx - facebook.com facebook

Supermercati aperti il 1° gennaio 2026. Orari, chiusure e possibili eccezioni delle principali catene in Italia per il giorno di Capodanno x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.