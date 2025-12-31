Superenalotto vincita da oltre diecimila euro
Il Superenalotto ha premiato un giocatore in Liguria con una vincita superiore a diecimila euro nell'estrazione di martedì 30 dicembre. Secondo quanto riportato da Agipronews, è stato centrato un '5', confermando ancora una volta l’attrattiva di questa lotteria e la possibilità di ottenere premi significativi con una semplice giocata.
Liguria a segno con il Superenalotto. Nell'estrazione di martedì 30 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un '5' da 10.663,24 euro a Genova presso la Tabaccheria da Nord a Sud in via Borzoli.L'ultimo '6' da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Bs). 🔗 Leggi su Genovatoday.it
