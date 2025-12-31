SuperEnalotto fine dell’anno fortunata per Fiumicino | vinti oltre 10mila euro

A Fiumicino, negli ultimi giorni del 2025, si registra una vincita significativa al SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 30 dicembre, un giocatore ha centrato un “5” portando a casa oltre 10.000 euro. Questa occasione ha portato un momento di soddisfazione tra i partecipanti, confermando come anche nelle piccole vincite possa emergere un pizzico di fortuna.

Fiumicino, 31 dicembre 2025 – La fortuna bacia Fiumicino negli ultimi giorni del 2025: nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 30 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un “5” 10.663,24, presso Il Portico in via Villa Cidro, 22. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 2 gennaio, sale a 99,6 milioni di euro. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

