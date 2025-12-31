SuperEnalotto | a Napoli centrato un 5 da oltre 10mila euro
Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 30 dicembre, a Napoli è stato centrato un “5” da oltre 10.000 euro. La Campania si conferma regione con opportunità di vincita, anche se di importo contenuto. Questa estrazione si aggiunge alle numerose occasioni di gioco e scommessa che caratterizzano il concorso, offrendo ai giocatori la possibilità di realizzare piccoli o grandi sogni.
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 30 dicembre, centrato un “5” 10.663,24 euro a Napoli presso la Tabaccheria Mautone in via Nardones, 9. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 2 gennaio, sale a 99,6 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
