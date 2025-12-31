SuperEnalotto | a Napoli centrato un 5 da oltre 10mila euro

Da anteprima24.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 30 dicembre, a Napoli è stato centrato un “5” da oltre 10.000 euro. La Campania si conferma regione con opportunità di vincita, anche se di importo contenuto. Questa estrazione si aggiunge alle numerose occasioni di gioco e scommessa che caratterizzano il concorso, offrendo ai giocatori la possibilità di realizzare piccoli o grandi sogni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 30 dicembre, centrato un “5” 10.663,24 euro a Napoli presso la Tabaccheria Mautone in via Nardones, 9. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 2 gennaio, sale a 99,6 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

superenalotto a napoli centrato un 5 da oltre 10mila euro

© Anteprima24.it - SuperEnalotto: a Napoli centrato un “5” da oltre 10mila euro

Leggi anche: SuperEnalotto, centrato a Napoli un 5 da oltre 62mila euro

Leggi anche: SuperEnalotto: a Napoli centrato un “5” da oltre 19mila euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Superenalotto: centrato a Napoli un 5 Stella da quasi 1,5 milioni di euro; Centrato un 5 Stella da quasi 1,5 milioni di euro al Superenalotto: la vincita a Napoli; ?Superenalotto: centrato a Napoli un 5 da 58mila euro; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 23 dicembre 2025.

superenalotto napoli centrato 5Centrato un “5 Stella” da quasi 1,5 milioni di euro al Superenalotto: la vincita a Napoli - Jackpot del Superenalotto sale a 96 milioni dopo l'estrazione senza '6'. ilfattoquotidiano.it

superenalotto napoli centrato 5Vinto 1,5 milione a Napoli: festa con il ‘5 Stella’ del SuperEnalotto - Così dopo il concorso di lunedì 22 dicembre 2025, il jackpot sale infatti ... internapoli.it

superenalotto napoli centrato 5SuperEnalotto, Napoli festeggia una vincita da oltre 1,5 milioni di euro con un “5” e un “5 SuperStar”. Il jackpot sale a 96 milioni di euro - A Napoli centrati un 5 e un 5 SuperStar al SuperEnalotto per oltre 1,5 milioni di euro. agimeg.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.