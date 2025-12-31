Sunderland-Manchester City giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Foden il nome buono

Analisi e aggiornamenti su Sunderland-Manchester City, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle 21:00. Scopri formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione a Foden, tra i protagonisti della sfida. Dopo la recente vittoria dell’Arsenal, il Manchester City cerca una risposta convincente per mantenere la testa della Premier League, affrontando un Sunderland che, con una vittoria, potrebbe migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Dopo la squillante vittoria dell’Arsenal martedì sera contro l’Aston Villa, il Manchester City è chiamato a una pronta risposta per restare in scia ai Gunners, e vorrà magari farlo con una prestazione convincente contro un Sunderland che comunque è sempre settimo nella classifica di Premier League e con una vittoria supererebbe in un solo colpo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

