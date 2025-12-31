Sunderland-Manchester City giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi e pronostici sulla sfida tra Sunderland e Manchester City, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 21:00. Dopo la recente vittoria dell’Arsenal, il City cerca una risposta immediata per mantenere il passo in classifica. Il Sunderland, settimo in Premier League, potrebbe rappresentare un ostacolo importante, ma una vittoria dei Citizens potrebbe cambiare gli equilibri di metà campionato. Ecco formazioni, quote e previsioni per questa partita.

Dopo la squillante vittoria dell’Arsenal martedì sera contro l’Aston Villa, il Manchester City è chiamato a una pronta risposta per restare in scia ai Gunners, e vorrà magari farlo con una prestazione convincente contro un Sunderland che comunque è sempre settimo nella classifica di Premier League e con una vittoria supererebbe in un solo colpo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

sunderland manchester city gioved236 01 gennaio 2026 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Sunderland-Manchester City (giovedì 01 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Brentford-Tottenham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Brentford-Tottenham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

sunderland manchester city gioved236Premier League, Sunderland-Manchester City: quote e pronostico - Il 1° gennaio si completa il turno di campionato: i "Black Cats", imbattuti in casa, sfidano la corazzata di Guardiola ... corrieredellosport.it

sunderland manchester city gioved236Pronostico Sunderland vs Manchester City – 1 Gennaio 2026 - La sfida di Premier League tra Sunderland e Manchester City, in programma il 1 Gennaio 2026 alle 21:00 allo Stadio of Light, promette tensione e qualità ... news-sports.it

sunderland manchester city gioved236PRONOSTICO SUNDERLAND-MANCHESTER CITY QUOTE - Manchester City quote analisi precedenti 19ª giornata Premier League in programma. gazzetta.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.