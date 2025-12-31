Sunderland-Manchester City giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici sulla sfida tra Sunderland e Manchester City, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 21:00. Dopo la recente vittoria dell’Arsenal, il City cerca una risposta immediata per mantenere il passo in classifica. Il Sunderland, settimo in Premier League, potrebbe rappresentare un ostacolo importante, ma una vittoria dei Citizens potrebbe cambiare gli equilibri di metà campionato. Ecco formazioni, quote e previsioni per questa partita.

Dopo la squillante vittoria dell'Arsenal martedì sera contro l'Aston Villa, il Manchester City è chiamato a una pronta risposta per restare in scia ai Gunners, e vorrà magari farlo con una prestazione convincente contro un Sunderland che comunque è sempre settimo nella classifica di Premier League e con una vittoria supererebbe in un solo colpo .

Pronostico Sunderland vs Manchester City – 1 Gennaio 2026 - La sfida di Premier League tra Sunderland e Manchester City, in programma il 1 Gennaio 2026 alle 21:00 allo Stadio of Light, promette tensione e qualità ... news-sports.it

PRONOSTICO SUNDERLAND-MANCHESTER CITY QUOTE - Manchester City quote analisi precedenti 19ª giornata Premier League in programma. gazzetta.it

Prossima rivale dei nerazzurri in Champions League, la squadra inglese ha battuto la squadra di Emery ed è prima a +5 dal Manchester City (che ha una partita in meno e giocherà nei prossimi giorni con il Sunderland) - facebook.com facebook

Momento di forma fantastico per Calvert Lewin vs Manchester City vs Chelsea vs Liverpool vs Brentford vs Crystal Palace vs Sunderland L’attaccante ha segnato in sei partite consecutive di Premier League: nessun giocatore del L x.com

