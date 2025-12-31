Sunderland-Manchester City giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Foden il nome buono

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Sunderland e Manchester City, in programma giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 21:00. Scopri formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione a Foden, uno dei protagonisti attesi. Dopo la recente vittoria dell’Arsenal, i Citizens cercano una risposta convincente per mantenere il ritmo in classifica, affrontando un Sunderland che, con una vittoria, potrebbe migliorare ulteriormente la sua posizione nella Premier League.

Dopo la squillante vittoria dell’Arsenal martedì sera contro l’Aston Villa, il Manchester City è chiamato a una pronta risposta per restare in scia ai Gunners, e vorrà magari farlo con una prestazione convincente contro un Sunderland che comunque è sempre settimo nella classifica di Premier League e con una vittoria supererebbe in un solo colpo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

