Sunderland-Manchester City giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Foden il nome buono

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Sunderland e Manchester City, in programma giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 21:00. Scopri formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione a Foden, uno dei protagonisti attesi. Dopo la recente vittoria dell’Arsenal, i Citizens cercano una risposta convincente per mantenere il ritmo in classifica, affrontando un Sunderland che, con una vittoria, potrebbe migliorare ulteriormente la sua posizione nella Premier League.

Dopo la squillante vittoria dell’Arsenal martedì sera contro l’Aston Villa, il Manchester City è chiamato a una pronta risposta per restare in scia ai Gunners, e vorrà magari farlo con una prestazione convincente contro un Sunderland che comunque è sempre settimo nella classifica di Premier League e con una vittoria supererebbe in un solo colpo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sunderland-Manchester City (giovedì 01 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Foden il nome buono Leggi anche: Sunderland-Manchester City (giovedì 01 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Lincoln City-Huddersfield (giovedì 01 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sunderland-Manchester City giovedì 01 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Lincoln City-Huddersfield giovedì 01 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici. Sunderland-Manchester City: diretta live e risultato in tempo reale - Manchester City di Giovedì 1 gennaio 2026: formazioni e tabellino. calciomagazine.net Pronostico Sunderland vs Manchester City – 1 Gennaio 2026 - La sfida di Premier League tra Sunderland e Manchester City, in programma il 1 Gennaio 2026 alle 21:00 allo Stadio of Light, promette tensione e qualità ... news-sports.it

Premier League, Sunderland-Manchester City: quote e pronostico - Il 1° gennaio si completa il turno di campionato: i "Black Cats", imbattuti in casa, sfidano la corazzata di Guardiola ... corrieredellosport.it

Prossima rivale dei nerazzurri in Champions League, la squadra inglese ha battuto la squadra di Emery ed è prima a +5 dal Manchester City (che ha una partita in meno e giocherà nei prossimi giorni con il Sunderland) - facebook.com facebook

Momento di forma fantastico per Calvert Lewin vs Manchester City vs Chelsea vs Liverpool vs Brentford vs Crystal Palace vs Sunderland L’attaccante ha segnato in sei partite consecutive di Premier League: nessun giocatore del L x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.