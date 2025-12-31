sul cimone piste perfette e buon cibo

Per il secondo anno consecutivo, il presidente della Regione Michele de Pascale sceglie di trascorrere le vacanze di Capodanno tra il Cimone e il Corno alle Scale. In questa zona degli Appennini, si possono trovare piste da sci curate e un’ampia offerta gastronomica, ideali per chi desidera un soggiorno rilassante e autentico. Un’occasione per apprezzare la bellezza naturale e le eccellenze locali in un contesto tranquillo e accogliente.

Per il secondo anno consecutivo vacanze di Capodanno in Appennino, tra il Cimone e il Corno alle Scale, per il presidente della Regione Michele de Pascale. Lo scorso anno, per lui, sulla ormai famosa terrazza di Luciano Magnani, a Passo del Lupo, è stato un debutto e proprio in quell’occasione aveva promesso sostegno alla montagna e ai suoi imprenditori. Promessa mantenuta. E se ne sono accorti anche gli sciatori che in questi giorni hanno letteralmente preso d’assalto il comprensorio del Cimone, complice anche la neve e il sole. "C’è tantissima gente – dice sorridendo il presidente de Pascale – Gli investimenti fatti hanno dato i loro risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

