A Udine, sui muri della città, prende vita una nuova poesia di un autore emergente. Un messaggio che invita alla speranza e alla resilienza, ricordandoci l’importanza di affrontare le sfide quotidiane con coraggio e determinazione. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di valorizzazione culturale locale, offrendo a tutti l’opportunità di riflettere e condividere pensieri positivi attraverso l’arte urbana.

Domani.non è una paroladomaniè la speranzanon abbiamo che leiusiamolafacciamola diventaremaniocchi e rabbiae vinceremo la paura.Leonardo ZanierSono le parole che compaiono sul terzo murale in pochi giorni dedicato all'eccellenza friulana dal Comune di Udine. Dopo l'azienda Solari e il Presidente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Sui muri di Udine una nuova poesia e un nuovo autore - Il disegno a ricordare il poeta e sindacalista carnico è stato realizzato nel quartiere di San Domenico da Simone Mestroni: è il terzo in onore di un'eccellenza friulana ... udinetoday.it