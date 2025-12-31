Sui muri di Udine una nuova poesia e un nuovo autore
A Udine, sui muri della città, prende vita una nuova poesia di un autore emergente. Un messaggio che invita alla speranza e alla resilienza, ricordandoci l’importanza di affrontare le sfide quotidiane con coraggio e determinazione. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di valorizzazione culturale locale, offrendo a tutti l’opportunità di riflettere e condividere pensieri positivi attraverso l’arte urbana.
Domani.non è una paroladomaniè la speranzanon abbiamo che leiusiamolafacciamola diventaremaniocchi e rabbiae vinceremo la paura.Leonardo ZanierSono le parole che compaiono sul terzo murale in pochi giorni dedicato all'eccellenza friulana dal Comune di Udine. Dopo l'azienda Solari e il Presidente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Un appuntamento tutto "poetico": si apre la nuova edizione del Festival della poesia d'autore
Leggi anche: Portuense, svastiche sui muri e una bomba carta lanciata contro una scuola
Sui muri di Udine una nuova poesia e un nuovo autore - Il disegno a ricordare il poeta e sindacalista carnico è stato realizzato nel quartiere di San Domenico da Simone Mestroni: è il terzo in onore di un'eccellenza friulana ... udinetoday.it
La Digos indaga sulle scritte neonaziste tracciate sui muri di alcune sedi dell'Università di Udine, tra cui palazzo Florio e palazzo Antonini. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.