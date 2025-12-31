Sui centri migranti assist al governo

I giudici costituzionali hanno approvato l’emendamento riguardante i centri migranti, suscitando critiche da parte di sindacati e associazioni. La modifica prevede che le decisioni sui trattenimenti non siano più affidate alle sezioni speciali dei tribunali, ma a nuove modalità stabilite dalla legge. Questa scelta rappresenta un cambiamento importante nel sistema di gestione dei migranti, con implicazioni sulla tutela dei diritti e sui processi giudiziari.

I giudici costituzionali promuovono il criticatissimo (da sinistra e ong) emendamento. Kelany: a decidere sui trattenimenti non saranno più le sezioni speciali dei tribunali. Dal rischio di incostituzionalità a quello di mettere in ginocchio le Corti territoriali, gli scenari più grigi erano stati paventati tutti. E invece niente. La Corte Costituzionale ha dato ragione alla misura del governo che sposta la decisione sulle convalide del trattenimento dei migranti alle Corti d'Appello. Sottraendola alle sezioni specializzate. Come stabilito in un emendamento al decreto flussi presentato poco più di un anno fa da Sara Kelany responsabile del dipartimento immigrazione di Fratelli d'Italia.

E i centri per i migranti in Albania? - Un anno dopo l’arrivo delle prime persone, il centro per migranti costruito dall’Italia a Gjader, in Albania, è ancora semivuoto. ilpost.it

