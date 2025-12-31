Su Hamas in Italia Conte balbetta e si autoassolve ma non dà risposte

Dopo mesi di silenzio, Giuseppe Conte si è espresso sul caso Hannoun, considerato il presunto vertice di Hamas in Italia. Durante le sue dichiarazioni, ha mostrato incertezza e si è autoassolto, senza fornire risposte chiare o dettagli approfonditi. La questione rimane aperta, evidenziando le difficoltà nel chiarire il ruolo e le responsabilità legate alle attività di Hamas nel nostro Paese.

Dopo mesi di silenzio Giuseppe Conte parla del caso Hannoun, ritenuto il vertice della cupola di Hamas in Italia. E lo fa scaricando, seppur alla sua maniera, il giordano filo Hamas. Poi attacca Il Giornale che da mesi chiede chiarimenti e una sua presa di posizione che non era mai arrivata nonostante le continue sollecitazioni: «Loro pensano di pulirsi la coscienza in questo modo? Loro pensano di strumentalizzare e infangare la battaglia giusta combattuta da tantissimi, anche i giovanissimi, che si sono avvicinati alla politica perché hanno avuto gridare il loro no a un genocidio in corso. Non ci riusciranno mai», dice il leader dei 5 Stelle.

