Su Hamas in Italia Conte balbetta e si autoassolve ma non dà risposte

Da ilgiornale.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di silenzio, Giuseppe Conte si è espresso sul caso Hannoun, considerato il presunto vertice di Hamas in Italia. Durante le sue dichiarazioni, ha mostrato incertezza e si è autoassolto, senza fornire risposte chiare o dettagli approfonditi. La questione rimane aperta, evidenziando le difficoltà nel chiarire il ruolo e le responsabilità legate alle attività di Hamas nel nostro Paese.

Dopo mesi di silenzio Giuseppe Conte parla del caso Hannoun, ritenuto il vertice della cupola di Hamas in Italia. E lo fa scaricando, seppur alla sua maniera, il giordano filo Hamas. Poi attacca Il Giornale che da mesi chiede chiarimenti e una sua presa di posizione che non era mai arrivata nonostante le continue sollecitazioni: «Loro pensano di pulirsi la coscienza in questo modo? Loro pensano di strumentalizzare e infangare la battaglia giusta combattuta da tantissimi, anche i giovanissimi, che si sono avvicinati alla politica perché hanno avuto gridare il loro no a un genocidio in corso. Non ci riusciranno mai», dice il leader dei 5 Stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

su hamas in italia conte balbetta e si autoassolve ma non d224 risposte

© Ilgiornale.it - Su Hamas in Italia Conte balbetta e si autoassolve ma non dà risposte

Leggi anche: Grasso si autoassolve: «Nessuna notizia del guanto marrone». Ma era nel fascicolo

Leggi anche: Ad Ariano, De Luca recita ancora da sceriffo: ordina, ammonisce e si autoassolve

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Su Hamas in Italia Conte balbetta e si autoassolve ma non dà risposte.

hamas italia conte balbettaSu Hamas in Italia Conte balbetta e si autoassolve ma non dà risposte - Dopo mesi di silenzio Giuseppe Conte parla del caso Hannoun, ritenuto il vertice della cupola di Hamas in Italia. ilgiornale.it

hamas italia conte balbettaArrestato Hannoun, così la rete del terrore finanziava Hamas. L'imbarazzo della sinistra - Colpo alla rete del terrore oggetto di mesi di inchieste de Il Tempo, con l'arresto del nome simbolo dell'islamismo che dall'Italia ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.