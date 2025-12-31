Stufa difettosa bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido
Un tragico incidente si è verificato a Calvagese della Riviera, dove un bambino di tre anni ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La stufa difettosa sembra essere stata la causa principale di questo grave episodio. La notizia evidenzia l’importanza di controlli e manutenzione degli impianti domestici per prevenire simili incidenti.
(Adnkronos) – Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, in frazione Carzago, per intossicazione da monossido di carbonio. Dai primi accertamenti, riporta Il giornale di Brescia, la causa sarebbe il malfunzionamento di una stufa nell'abitazione di una famiglia pachistana. Presenti in casa la mamma di 30 anni e i due figli .
