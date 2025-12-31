Stufa difettosa bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido

Un tragico incidente si è verificato a Calvagese della Riviera, dove un bambino di tre anni ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La stufa difettosa sembra essere stata la causa principale di questo grave episodio. La notizia evidenzia l’importanza di controlli e manutenzione degli impianti domestici per prevenire simili incidenti.

Brescia, bimbo di 3 anni muore intossicato dal monossido di carbonio. Ipotesi malfunzionamento della stufa - Un presunto guasto a una stufa sarebbe all’origine della drammatica intossicazione da monossido di carbonio che, nel tardo pomeriggio, ha provocato la morte di un bambino di tre anni ... msn.com

Bimbo di 3 anni muore in casa intossicato dal monossido - Tragedia a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all'interno di un'abitazione. lagazzettadelmezzogiorno.it

