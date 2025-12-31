Stretta securitaria rende le carceri meno sicure nel 2025 aumentano suicidi e aggressioni | il bilancio di Antigone

Nel 2025, il sistema carcerario italiano mostra segnali di criticità, con un aumento di suicidi e aggressioni. Secondo Antigone, le misure di sicurezza più restrittive hanno contribuito a un clima di tensione crescente, coinvolgendo sia i detenuti che il personale. Alessio Scandurra spiega il quadro di fine anno, evidenziando come le condizioni nelle strutture penitenziarie si siano ulteriormente deteriorate, rendendo il contesto meno sicuro per tutti.

