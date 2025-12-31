Stretta securitaria rende le carceri meno sicure nel 2025 aumentano suicidi e aggressioni | il bilancio di Antigone
Nel 2025, il sistema carcerario italiano mostra segnali di criticità, con un aumento di suicidi e aggressioni. Secondo Antigone, le misure di sicurezza più restrittive hanno contribuito a un clima di tensione crescente, coinvolgendo sia i detenuti che il personale. Alessio Scandurra spiega il quadro di fine anno, evidenziando come le condizioni nelle strutture penitenziarie si siano ulteriormente deteriorate, rendendo il contesto meno sicuro per tutti.
Nel 2025 il sistema carcerario italiano è in sofferenza. A Fanpage.it Alessio Scandurra di Antigone racconta il bilancio di fine anno dell'associazione: "Crescono suicidi, tensioni, e il disagio di detenuti e personale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Carceri, il report di Antigone: “79 suicidi nel 2025, sovraffollamento al 138,5%”
Leggi anche: Il 2025 delle carceri italiane, un bilancio più triste che mai – Meno di tre metri quadri a persona, +50% negli istituti per minori e decine di suicidi
“Stretta securitaria rende le carceri meno sicure, nel 2025 aumentano suicidi e aggressioni”: il bilancio di Antigone - it Alessio Scandurra di Antigone racconta il bilancio di fine anno dell’associazione: “Crescono suicidi, tensioni, e il disagio di ... fanpage.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.