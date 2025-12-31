In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, a Lecco e provincia si intensificano i controlli. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, sono stati destinati 155mila euro agli straordinari del personale locale. Questa misura mira a rafforzare la presenza e la vigilanza nelle aree di maggiore interesse, contribuendo a un evento che attirerà attenzione internazionale e richiederà un’attenzione particolare alla sicurezza pubblica.

Aumentano i controlli a Lecco e provincia, crocevia delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Sulle strade e sulle ferrovie lecchesi transiteranno migliaia di turisti e spettatori, ma anche atleti, tecnici, preparatori atletici, operatori dell’informazione diretti verso le piste da sci e i campi di gara sia di Bormio e Livigno in Valtellina sia di Milano. Per consentire loro di andare e venire in sicurezza, ma anche in tempi accettabili, da Regione Lombardia sono stati stanziati 155mila euro per pagare gli straordinari agli agenti della Polizia locale. Lo prevede un accordo firmato tra l’assessore lombardo a Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Straordinari per la Locale con 155mila euro

Leggi anche: Dalla regione 155mila euro per due eventi della Fondazione Fare Cinema

Leggi anche: Tutela degli anziani al centro: avviati controlli straordinari della Polizia Locale nelle case famiglia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Straordinari per la Locale con 155mila euro; A Lecco più controlli della polizia locale durante le Olimpiadi; Più controlli sulle strade lecchesi durante le olimpiadi; Sicurezza stradale e viabilità: un accordo tra Regione, Provincia e Comune per il periodo olimpico.

Straordinari per la Locale con 155mila euro - Aumentano i controlli a Lecco e provincia, crocevia delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. ilgiorno.it