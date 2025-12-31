Straordinari per la Locale con 155mila euro
In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, a Lecco e provincia si intensificano i controlli. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, sono stati destinati 155mila euro agli straordinari del personale locale. Questa misura mira a rafforzare la presenza e la vigilanza nelle aree di maggiore interesse, contribuendo a un evento che attirerà attenzione internazionale e richiederà un’attenzione particolare alla sicurezza pubblica.
Aumentano i controlli a Lecco e provincia, crocevia delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Sulle strade e sulle ferrovie lecchesi transiteranno migliaia di turisti e spettatori, ma anche atleti, tecnici, preparatori atletici, operatori dell’informazione diretti verso le piste da sci e i campi di gara sia di Bormio e Livigno in Valtellina sia di Milano. Per consentire loro di andare e venire in sicurezza, ma anche in tempi accettabili, da Regione Lombardia sono stati stanziati 155mila euro per pagare gli straordinari agli agenti della Polizia locale. Lo prevede un accordo firmato tra l’assessore lombardo a Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Dalla regione 155mila euro per due eventi della Fondazione Fare Cinema
Leggi anche: Tutela degli anziani al centro: avviati controlli straordinari della Polizia Locale nelle case famiglia
Straordinari per la Locale con 155mila euro; A Lecco più controlli della polizia locale durante le Olimpiadi; Più controlli sulle strade lecchesi durante le olimpiadi; Sicurezza stradale e viabilità: un accordo tra Regione, Provincia e Comune per il periodo olimpico.
Straordinari per la Locale con 155mila euro - Aumentano i controlli a Lecco e provincia, crocevia delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. ilgiorno.it
Lecco snodo olimpico: Regione finanzia i servizi straordinari di Polizia - Regione Lombardia stanzia 155 mila euro per servizi straordinari di Polizia locale e sicurezza viabilistica nel Lecchese durante le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ... msn.com
Pro Loco, dalla Regione 350mila euro di contributi straordinari: sono 283 i beneficiari - La Regione Toscana ha approvato con decreto l’elenco dei soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari alle ... msn.com
Controlli straordinari della Polizia Locale gallaratese tra centro, quartieri e stazione. 180 sanzioni - facebook.com facebook
Controlli straordinari della Polizia Locale gallaratese tra centro, quartieri e stazione. 180 sanzioni x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.