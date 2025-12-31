Stranger Things cosa aspettarsi dal finale | siamo tutti sotto il controllo di Vecna?
Il finale di Stranger Things si avvicina, suscitando molte ipotesi tra i fan. Una teoria, supportata da alcune stranezze negli ultimi episodi, suggerisce che Vecna possa avere un controllo più ampio di quanto sembri, coinvolgendo anche altri personaggi. Dopo il nuovo rapimento di Will, si apre la discussione su quanto il villain influenzi realmente gli eventi e i protagonisti. Ecco cosa aspettarsi dal conclusivo episodio della serie.
Una teoria dei fan sembra convincere più delle altre. In molti hanno notato alcune stranezze in questi ultimi 7 episodi, soprattutto dopo che Will è stato nuovamente preso in ostaggio da Vecna, l'antagonista della serie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Stranger Things 5 | Volume 3 Finale Trailer | Netflix
L'ultimo episodio di Stranger Things sarà rilasciato questa notte alle 2:00 (ora italiana). La serie andava in onda per la prima volta quasi 10 anni fa, con la prima stagione rilasciata il 15 luglio 2016. x.com
Noah Schnapp, di 21 anni, che ha iniziato la sua carriera in Stranger Things a soli 11 anni, ha dichiarato che la serie gli ha dato denaro sufficiente per tutta la vita. Dopo aver raggiunto la fama mondiale interpretando Will Byers e guadagnato circa 900.000 doll - facebook.com facebook
