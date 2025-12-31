Stasera si conclude la quinta stagione di Stranger Things, l’ultimo episodio della serie Netflix. Dopo anni di avventure e misteri, il finale rappresenta il punto conclusivo di questa saga. Ecco dove vederlo e cosa aspettarsi da questa conclusione, in un’analisi sobria e informativa per prepararsi all’ultima puntata.

L’avventura di Stranger Things è arrivata al capolinea. Dopo anni di misteri, legami indissolubili e minacce provenienti dal Sottosopra, la quinta stagione della serie Netflix si prepara a salutare definitivamente il pubblico. L’attesa è altissima anche in Italia, dove i fan contano le ore che li separano dall’ episodio conclusivo. Vediamo quando sarà disponibile e quali elementi caratterizzeranno il finale di questa lunga saga. Orario di uscita dell’episodio finale. Netflix ha scelto una distribuzione in tre blocchi per l’ultima stagione. I primi quattro episodi sono stati rilasciati il 26 novembre 2025, gli episodi dal quinto al settimo sono arrivati il 26 dicembre, mentre l’ottavo e ultimo capitolo, che funge da vero e proprio epilogo, sarà disponibile a partire dalle 2:00 di notte, nelle prime ore del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stranger Things 5: stanotte il gran finale, dove vederlo e cosa aspettarsi dall’ultimo episodio

