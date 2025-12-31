Stranger Things 5 | Linda Hamilton spezzerà la tradizione più crudele della serie?

L’attesa per Stranger Things 5 si avvicina alla conclusione, portando con sé molte domande sui nuovi episodi. Tra le novità, si parla di un possibile cambiamento nella tradizione della serie, con l’ingresso di Linda Hamilton nel cast. Questa introduzione potrebbe segnare una svolta significativa nella narrazione, offrendo ai fan un nuovo sguardo sulla storia e sui personaggi. Ecco cosa aspettarsi dal ritorno di Stranger Things.

L'attesa per Stranger Things 5 sta raggiungendo il culmine e, con l'arrivo dei nuovi episodi su Netflix, i fan hanno finalmente fatto la conoscenza di Dr. Kay, interpretata dalla leggenda di Terminator, Linda Hamilton. Ma oltre all'entusiasmo per l'ennesima icona degli anni '80 che si unisce al cast, c'è un dettaglio che sta facendo discutere: il suo personaggio potrebbe spezzare una tradizione lunga 9 anni che ha caratterizzato ogni stagione dello show dei Duffer Brothers. La "maledizione" dei nuovi personaggi di Stranger Things. Fin dalla prima stagione, Stranger Things ha seguito uno schema narrativo piuttosto crudele: introdurre un nuovo personaggio comprimario, farlo amare follemente dal pubblico e poi.

