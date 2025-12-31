Stranger Things 5 | a che ora arriverà l' episodio finale su Netflix?

Il quinto e ultimo episodio di Stranger Things sarà disponibile su Netflix a Capodanno, offrendo ai fan la conclusione della serie. La data precisa del rilascio è attesa per le ore serali, consentendo agli spettatori di scoprire il destino dei personaggi di Hawkins in un momento di festa. Restate aggiornati per conoscere l’orario esatto di pubblicazione dell’episodio finale.

Il finale di Stranger Things arriverà coi botti di Capodanno, ecco a che ora approderà su Netflix l'episodio che svelerà il destino dei ragazzi di Hawkins. Il conto alla rovescia è scattato. Con l'arrivo su Netflix dell'episodio finale di Stranger Things 5 tutto sarà svelato e si concluderà una cavalcata lunga cinque stagioni e quasi dieci anni. Ma a che ora verrà pubblicato l'episodio speciale? A che ora sarà disponibile il gran finale di Stranger Things? Anche se gli spettatori americani potranno scegliere se vederlo nei 500 cinema che trasmetteranno l'evento, in Italia l'ottavo e ultimo episodio di Stranger Things, intitolato Il Mondo Reale, sarà disponibile unicamente in streaming su Netflix a partire dalle due di notte del 1° gennaio 2026.

