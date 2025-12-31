Strage alla Toyota il piccolo Lorenzo da oggi porta il cognome del papà Il regalo più bello

Il 31 dicembre 2025, a Bologna, si è conclusa una vicenda giudiziaria che ha avuto un forte significato emotivo per la famiglia Cubello. Il giudice di Ravenna ha stabilito che Lorenzo, il piccolo nato dalla coppia di Paola e Cubello, possa portare il cognome del padre. Una decisione che rappresenta un momento di riconoscimento e di speranza per i genitori, segnando un nuovo capitolo nella vita della famiglia.

Bologna, 31 dicembre 2025 – Il regalo più bello per Paola non è arrivato a Natale. Ma l'ultimo dell'anno, con la decisione del giudice di Ravenna che finalmente ha stabilito che il suo bambino Lorenzo possa portare il nome del suo papà, Cubello. Il papà Lorenzo Cubello morto nella strage alla Toyota . Il piccolo non ha mai conosciuto suo padre, morto nell'ottobre del 2024 nella strage alla Toyota handling di Bargellino. “Lorenzo è uguale al papà, lo guardo e lo rivedo. Con lui lo dicevo sempre: ‘Speriamo abbia i tuoi occhi’. È stato così, ma lui non ha potuto vederli. È il regalo più bello che potesse lasciarmi di sé e oggi porta anche il suo cognome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

