Strade scuole turismo e risorse umane | Pendolino tratteggia il bilancio dei primi 8 mesi di legislatura

Nel bilancio dei primi otto mesi di legislatura, Giuseppe Pendolino, presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, analizza i principali interventi e sfide nelle aree di strade, scuole, turismo e risorse umane. In un messaggio di fine anno, mette in evidenza i risultati raggiunti e le priorità future, offrendo una panoramica chiara e obiettiva delle attività svolte e delle prospettive per il territorio.

Strade, scuole, turismo e risorse umane. Su questi temi, già anticipati nell'intervista esclusiva rilasciata nelle scorse settimane ad AgrigentoNotizie, il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha puntato il focus del suo messaggio di fine anno

