Giovedì 1 gennaio in città si svolgerà la manifestazione Marcia per la Pace che interesserà alcune vie del centro storico.Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza, tra le 15 e le 18, saranno adottate le deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale, oltre a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Strade chiuse in concomitanza con la "Marcia per la pace", dal Novi Sad a piazza Roma

Leggi anche: Torna la Street Parade. Corteo dal Novi Sad, sarà un sabato di disagi e limitazioni

Leggi anche: Sedici minuti in silenzio. La Serbia si ferma per le vittime del crollo di Novi Sad. In migliaia in piazza contro le politiche di Vucic – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Strade chiuse e divieti di sosta a Roma il 2 e 3 agosto per il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata - Sabato 2 e domenica 3 agosto sono in programma chiusure stradali e divieti di sosta a San Pietro e Tor Vergata, che ospiterà i due grandi eventi giubilari della veglia di preghiera e della Messa con ... fanpage.it

Capodanno in piazza a Granarolo – Le strade chiuse e le modifiche alla circolazione il 31 dicembre In occasione dell’evento “Aspettando il 2026”, mercoledì 31/12 dalle 21.15 alle 03.00 saranno chiuse al traffico: Via San Donato (tra via Ghiaradino e via Ir - facebook.com facebook

Strade chiuse e allagate, forti disagi a Olbia e in Gallura. ad Arzachena 5 gruppi familiari isolati per il crollo di un ponticello #ANSA x.com