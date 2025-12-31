Dopo tre generazioni, ‘Moons Il Grande Emporio’ di Terni chiude le sue porte. Un momento di cambiamento per un’attività storica, che ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per la comunità locale. La chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un ricordo di spensieratezza e amicizia legato a molti anni di presenza sul territorio.

Una storia imprenditoriale tramandata da ben tre generazioni. L’attività ‘Moons Il Grande Emporio’ abbassa definitivamente le serrande. Dai signori Fiore e Pasquina, per poi passare ad Andreina e Rolando fino ad arrivare a Mauro e Rosella. Esempi di una conduzione familiare connotata da passione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Storica attività di Terni abbassa le serrande dopo tre generazioni: “Resterà un ricordo di spensieratezza ed amicizia”

