stop alla produzione per la sicurezza sul lavoro

31 dic 2025

Una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro. Denominata "Safety Day", ha visto tutta l’azienda fermarsi in modo da consentire a ogni dipendente e a ogni reparto produttivo di comprendere l’importanza dei corretti comportamenti di fronte ai macchinari. Un progetto innovativo grazie a un diverso approccio alla materia: non solo parte teorica, ma anche giochi capaci di spiegare attraverso video, suoni e immagini cosa significhi restare coinvolti in un incidente sul lavoro. A promuovere tutto ciò è stata la Capp Plast, azienda con sedi a Capalle e Prato, leader in Europa in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

