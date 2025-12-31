Stop al bus per l' aeroporto | Segnale preoccupante per la Capitale della cultura

Dal 7 gennaio, il servizio diretto tra Pordenone e l’aeroporto Marco Polo di Venezia sarà sospeso, suscitando preoccupazioni nella città. Il consigliere Maurizio Giacomini evidenzia come questa interruzione rappresenti un segnale negativo, soprattutto considerando le ambizioni di Pordenone di affermarsi a livello nazionale e internazionale. La decisione solleva interrogativi sulla connettività e lo sviluppo della città, in un momento in cui la mobilità rappresenta un elemento chiave per la crescita.

La sospensione del collegamento diretto tra Pordenone e l'aeroporto Marco Polo di Venezia, prevista dal 7 gennaio, preoccupa il consigliere di Pordenone in Salute Maurizio Giacomini, che parla di "un segnale negativo per una città che ha dichiarato ambizioni nazionali e internazionali nel.

